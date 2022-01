OM, PSG : la nouvelle idole marseillaise valide une moquerie sur Messi

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Il n'a donc fallu que 2mn38 à Cédric Bakambu pour inscrire son premier but sous le maillot de l'OM. C'était hier soir, à Lens (2-0). L'ancien Sochalien, dos au but, a reçu le ballon à trente mètres des buts artésiens, a dévié sans contrôle pour Mattéo Guendouzi, qui lui a remis dans la profondeur. La recrue marseillaise a alors trompé Wuilker Farinez d'une frappe du droit dans un angle très fermé. Il est ainsi devenu l'Olympien ayant marqué le plus rapidement pour ses débuts au XXIe siècle.

Dans la soirée, les supporters marseillais ont évidemment fait le parole entre ces débuts très réussis et le fait qu'un certain Lionel Messi galérait sérieusement à s'imposer en L1. Le montage photo des deux joueurs est accompagné de cette légende : "Cet homme a donc inscrit autant de buts en 18 minutes que Lionel Messi en 900". Anna Bakambu, épouse du nouvel attaquant phocéen, a partagé le montage sur les réseaux sociaux. La course aux buts est donc lancée entre le Marseillais Bakambu et le Parisien Messi !

#TeamOM La femme de Bakambu doit être supportrice de l'OM je pense 😅 pic.twitter.com/zCgy3oNzw3 — Mooky_BOT (@mooky_130) January 23, 2022