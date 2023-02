OM - PSG : le chat noir des Phocéens sera au stade !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les supporters marseillais savent qu'il sera bien difficile de battre le PSG dimanche soir au Vélodrome. Eliminé de la Coupe de France par son ennemi phocéen il y a deux semaines, le club de la capitale ne devrait pas tendre l'autre joue. Surtout s'il est aidé par des éléments extérieurs... On ne veut pas parler ici de l'arbitre Clément Turpin, dont les erreurs dans les Classiques sont souvent à sens unique, comme lors du match aller (pénaltys oubliés pour une faute sur Clauss, pour une main de Kimpembé...), mais de Frank McCourt !

On apprend en effet que le propriétaire de l'OM assistera au choc contre l'ennemi parisien dimanche soir. Or, l'Américain a la réputation de chat noir pour son propre club ! Comme il assiste toujours au Classique et que celui-ci tourne à l'avantage de Paris depuis le dopage financier, cela renforce cette impression. McCourt était aussi présent pour les chocs de Champions League à l'automne, tous perdus. L'excellent site statsomp.fr a fait les comptes et confirmé l'impression : lors des 45 matches auxquels il a assisté depuis son arrivée à Marseille, l'OM s'est incliné une fois sur trois (33,33%). Alors que depuis qu'il est propriétaire, le club n'a perdu qu'un quart de ses rencontres (26,45%). Bravo, donc, aux Parisiens pour la victoire de dimanche !