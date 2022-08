OM, PSG : le fair-play financier rattrape Marseille et Paris

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On est loin des sanctions évoquées au cours du passé. Mais tout de même. En effet, et si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA a décidé de rappeler certaines exigences aux dirigeants de l'OM et du PSG. En cause, toujours, la règle qui interdit tout déficit important, au-dessus de 30 millions d'euros sur trois exercices comptables.

L'Équipe nous informe que l'instance a récemment adressé un accord de règlement aux deux clubs, accord synonyme de menace de sanctions financières et sportives si le PSG et l'OM ne redressent pas leurs comptes dans les prochains mois.