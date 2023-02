OM, PSG : les Marseillais leaders de L1 le soir du Classico, oui c'est possible

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

C'est un rendez-vous important. Parce que c'est un Classico, le match OM-PSG. Parce que, cette fois, il n'y a pas une dizaine, ou plus, de points d'écart, mais 5, et que tout reste jouable pour le second, Marseille, sans sa quête de titre de champion de France. Alors oui, certains estiment qu'il n'y aura pas de duel et que le PSG restera maître en France. Mais d'autres, comme Daniel Riolo, sur RMC, pensent que de voir Marseille en tête le soir du Classique n'est pas une énormité.

"Avant OM-PSG du 26 février, il va y avoir un match. La question que l’on doit se poser en fonction de ce qu’il va se passer pour le PSG en ligue des champions et de voir comment ils vont encaisser les événements. Ce n’est pas complétement dingue d’imaginer que ce soir là, une victoire de l’OM les mettent devant. Me dire que dimanche à 13h, le PSG perde à domicile contre Lille, au vu des derniers matchs du PSG je ne trouverai pas ça complétement fou. Que le match du 26 serve à la bascule je trouve pas ça fou. Mais Marseille a un match compliqué contre Toulouse à jouer qui est en pleine bourre. Du coup ça peut aussi faire un écart de 9 points pour le PSG."