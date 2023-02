OM - PSG : les supporters marseillais lancent le Clasico avec une banderole

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le Classico est lancé ! Ce dimanche, l’OM affronte le PSG dans un choc décisif dans la course au titre en Ligue 1. À 5 points du leader parisien, les Olympiens ont l’opportunite de relancer le championnat. Pour provoquer le club de la capitale, les supporteurs marseillais ont déployé une banderole devant le monument le plus célèbre de Paris, la tour Eiffel. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut lire sur celle-ci, « On craint dégun ».

Un lieu pas anodin

Les auteurs de cette banderole ont expliqué leur geste pour cet OM – PSG, « Le but est de montrer notre soutien à notre équipe. On veut montrer que les Marseillais n’ont peur de rien et que malgré les moyens illimités du PSG, une coupe d’Europe, ça ne s’achète pas. », ont lancé ces supporteurs marseillais après avoir été contactés par Actu.fr.

C’est sur ce même pont que le CUP (groupe de supporteurs du PSG, ndlr) avait déployé une banderole pour tacler les Olympiens, « PSG-OM : 9 ans de sodomie en bande organisée », avait écrit le groupe du club de la capitale.