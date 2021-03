OM, PSG : les vérités de Marcelo Bielsa sur Pochettino et Sampaoli

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Le Canal Football Club a diffusé ce soir une interview de Marcelo Bielsa. Le manager de Leeds a été interrogé sur la Premier League, lui qui officie depuis trois ans en Angleterre, mais surtout sur les entraîneurs du PSG et de l'OM, Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli, qu'il connaît très bien. Il a en effet découvert le premier, qu'il a lancé aux Newell's Old Boys dans les années 90, alors que le second est considéré comme son fils spirituel. Mais à travers ses propos, on devine une grande admiration pour Pochettino, moins pour Sampaoli…

"Mauricio est au sommet et il le mérite"

« Mauricio a montré sa capacité à s’adapter partout. Il a des qualités d’entraîneur extraordinaires. Il a gagné un très grand match à Barcelone. C’est une belle preuve de ses capacités à s’adapter au très haut niveau. Savoir gérer des grands joueurs, leur ego, ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Les entraîneurs ne parviennent au sommet que parce qu’ils arrivent à faire en sorte que leurs joueurs les y amènent. Mauricio est au sommet et il le mérite. »

L’Argentin a aussi évoqué son amour des supporters de l’OM et, donc, Jorge Sampaoli :« Avoir été au Vélodrome, dans ce stade plein avec les supporters dans les virages, Il faut y être et le vivre, mais le vivre en étant acteur. C’est une chose d’aller voir un Clasico en tribune, c’en est une autre d’y être comme entraîneur. Certains de leurs chants me touchaient au plus profond de mon être. Pour moi, tout ça a été extraordinaire. » « Jorge est un entraîneur très connu en Amérique du Sud, il a été sélectionneur du Chili, de l’Argentine, il a remporté des titres très importants en Amérique du Sud. Donc peu importe l’avis que je donne, son parcours parle pour lui. »