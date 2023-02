OM – PSG : Lucho a la clef pour vaincre les Parisiens !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les supporteurs de l’OM se souviennent de cette soirée du 5 mai 2010 où Lucho Gonzalez marque le 3e but des Phocéens face au Stade Rennais (3-1) pour sceller la victoire des siens et offrir le titre aux Marseillais. À quelques jours du Classico entre l’OM et le PSG à l’Orange Vélodrome, Lucho Gonzalez a accordé un entretien à La Provence. L’ancien international argentin était là lorsque que les Olympiens ont battu le club de la capitale pour la dernière fois à domicile en Ligue 1 (3-0) en novembre 2011. « El Comandante » donne la recette pour venir à bout des parisiens.

« Le Vélodrome et les supporteurs auront un rôle très important à jouer. Ce match sera fondamental pour le reste de la saison, il sera décisif », a d’abord expliqué l’ancien marseillais. « En cas de victoire, il te donne beaucoup de confiance pour le reste du championnat. Le fait que l’OM ait gagné en Coupe de France (2-1) est un élément important. Dimanche, le match sera différent, mais les joueurs du PSG auront forcément en tête cette défaite ».

2 joueurs à ne pas lâcher pour Lucho

Pour Lucho Gonzalez, deux joueurs du PSG seront absolument à surveiller ce dimanche soir, « Lionel Messi peut surprendre ses adversaires à n’importe quel moment. Kylian Mbappé est aussi à un niveau très élevé. Mais l’Olympique de Marseille traversent un très bon moment, ses joueurs réalisent de très belles performances et ils sont en pleine confiance », a confié l’homme de 42 ans au quotidien régional. Rendez-vous dimanche pour voir l’issue de ce match qui sera décisif dans la course au titre…