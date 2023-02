OM - PSG : Mbappé ou pas, Tavares veut prendre les 3 points

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Ce dimanche, l’OM reçoit à l’Orange Vélodrome le PSG à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 ! Un Classico décisif pour la course au titre d’autant plus que les Marseillais ne sont qu’à 5 points du leader parisien. En conférence de presse, Nuno Tavares affirmé sa confiance avant ce choc.

« J'ai cette expérience des derbys. Je vais jouer un Classique comme j'en ai déjà joué au Portugal ou en Angleterre. Je suis impatient, comme tous les joueurs. J'espère qu'on va faire un bon match », a-t-il d’abord expliqué avant de souligner l’importance de la rencontre.

« Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Si on gagne on sera à deux points de Paris, mais on ne fait pas attention à ça. On veut juste prendre ces trois points et on verra ce qu'il se passera par la suite », a annoncé le Portugais dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pas de plan Mbappé

Ce match sera synonyme de retour pour Kylian Mbappé qui avait manqué le choc remporté par l’OM en Coupe de France il y a quelques semaines. Il n’y aura pas de plan anti-Mbappé selon Nuno Tavares.

« On ne pense pas qu'à un joueur sur la pelouse. On va faire notre match à nous. Eux ont Mbappé, mais nous on a Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi ou d'autres. On se fiche de savoir si Mbappé va jouer ou pas », a expliqué le piston gauche avant de revenir sur les chances de victoire de l’OM ce dimanche.

« Bien sûr, on veut gagner ce match, comme tous les autres dans ce Championnat. On veut faire la même chose que ces dernières semaines. Peu importe les joueurs sur le terrain, on va essayer de gagner même si Mbappé est là ».

Tavares s’exprime sur son avenir

Prêté sans option d’achat par les Gunners, Nuno Tavares a été interrogé sur son avenir dans la cité phocéenne. Le Portugais reste totalement flou pour l’instant, « Tout le monde sait que j'ai encore deux années encore avec Arsenal dans mon contrat. Je suis ici jusqu'à la fin de la saison pour atteindre nos objectifs avec l'OM. Je me sens très bien ici, avec ces joueurs, ce coach. On s'entend très bien. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment sur mon avenir », a-t-il lancé.