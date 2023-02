OM - PSG : Mbappé sait à quoi s'en tenir concernant l'accueil du Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Ce samedi, Le Parisien se pose la question de l'accueil de Kylian Mbappé au stade Vélodrome dimanche soir. Ce qui démontre une méconnaissance totale des supporters de l'OM et de leur rejet du PSG. Mais comme l'attaquant a été applaudi dans d'autres stades de Ligue 1 depuis sa Coupe du monde qatarie, notamment à Lens et à Rennes, le quotidien régional s'est dit qu'il pourrait aussi bénéficier d'un traitement de faveur à Marseille et a donc sondé quelques fans phocéens. Il n'a pas été déçu...

Les plus positifs estiment que les tribunes latérales, Ganay et Jean-Bouin, ne feront rien, au mieux, mais que Mbappé sera sifflé par les virages. Mais tous les autres sont unanimes pour dire qu'il aura droit à la même bronca que ses partenaires, un supporter rigolant sur le fait qu'"il va se manger des téléviseurs Panasonic en pleine tronche". La conclusion étant que le jour où il portera d'autres couleurs, il sera bien accueilli à Marseille. L'ancien défenseur marseillais Jean-Philippe Sabo pense que s'il venait avec les Bleus, il ne serait pas sifflé. Pas sûr : le 25 mars 2022, il n'avait pas joué le France-Côte d'Ivoire (2-1) au Vélodrome, justement par crainte de se prendre une grosse bronca...