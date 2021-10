OM : Beckenbauer, Longoria, Deschamps... les hommages tombent après la disparition de Tapie

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Atteint d’un cancer depuis quatre ans, Bernard Tapie aura été vaillant jusqu’au bout mais il s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 78 ans. C'est par un communiqué de presse que sa famille a officialisé son décès.

Président emblématique de l'OM, qu'il avait mené à la victoire dans la Ligue des champions en 1993, mais également plusieurs titres nationaux, Bernard Tapie avait aussi vécu des moments délicats, passant même par la case prison suite à l'affaire OM-VA.

« RIP Bernard Tapie, quel homme de légende »

Homme d'affaires avisé, mais aussi ministre de François Mitterrand, Tapie avait révélé en 2017 qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac, et il avait fait preuve, comme toujours, d'une vraie rage de vaincre face à la maladie. Ces derniers jours, l'inquiétude avait grandi, et c'est finalement ce dimanche 3 octobre 2021 que Bernard Tapie s'est éteint.

Si Pierre Ménès lui a destiné un clin d’œil, Chris Waddle a été l’un des premiers à lui rendre hommage sur Twitter : « RIP Bernard Tapie, quel homme de légende. » José Anigo poursuit : « On a senti tout de suite que tout allait changer. Il est arrivé comme une tornade. Il a changé ce club. C'est un jour très triste pour Marseille. »

Tout comme l'OM et l'OL, le PSG a eu un geste de solidarité : « Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l'OM. Le Club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d’un homme profondément passionné. » Même la classe politique a salué son départ. Christophe Castaner en premier lieu : « Il n’a jamais baissé les bras. »

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France et ancien joueur de l'OM, a lui-aussi réagi. ""La disparition de Bernard Tapie m’attriste profondément. C’est sous sa direction, à l’Olympique de Marseille, que j’ai connu mes premiers grands succès, que j’ai remporté mes premiers titres, notamment le plus beau qu’un joueur puisse rêver avec son club, la Ligue des Champions, le 26 mai 1993, a estimé le sélectionneur des Bleus. Mais je conserve bien d’autres souvenirs de notre relation et n’oublierai jamais qu’il a marqué ma trajectoire en venant me chercher à Nantes, en 1989. A travers l’exigence qui était la sienne, Il a certainement renforcé mon esprit de compétiteur. Bernard Tapie était un homme passionné et passionnant quand il parlait de management, un battant qui détestait être battu et dont le mental de fer déteignait sur ses joueurs. Ces dernières années et jusqu’à ces derniers jours, entouré des siens, il avait lutté avec un courage admirable contre la maladie, forçant le respect de toutes et de tous. A son épouse Dominique, à ses enfants et petits-enfants, j’adresse mes condoléances émues et les assure de toute ma sympathie."

Le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est également exprimé : "Mes premières pensées vont naturellement à la famille de Monsieur Tapie. Je voudrais leur transmettre au nom du club nos sincères condoléances pour leur père. Monsieur Tapie s’est battu contre la maladie après avoir été un conquérant. Un sacré conquérant pour notre club. Je leur souhaite beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Le club saura lui rendre un digne hommage tout particulier. Il a marqué la légende du club. Il restera à jamais dans nos cœurs."

Franz Beckenbauer, ancien entraîneur de l'OM, arrivé à Marseille par la seule personnalité de Tapie, est également intervenu : "Bernard Tapie m'aura toujours impressionné par sa forte personnalité. Il a constamment cru en tout ce qu'il a entrepris. Me concernant, au moment de me convaincre de devenir le nouvel entraîneur de l'OM, il a su se montrer persévérant jusqu'à ce que je craque, car je n'étais pas très motivé au départ. Mais au final, je n'ai pas pu résister à son côté charismatique."

RIP Bernard Tapie what a man Legend xx — Chris Waddle (@chriswaddle93) October 3, 2021