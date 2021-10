OM - PSG : Messi a humilié Sampaoli et l'a obligé à changer

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L'Equipe du jour consacre plusieurs pages au Clasico de demain soir. Et notamment une double sur le passage de Jorge Sampaoli à la tête de la sélection argentine, de juin 2017 à juillet 2018, passage qui lui a permis de côtoyer Lionel Messi et Angel Di Maria, entre autres. On sait que cela s'est mal passé avec les deux Parisiens, le second l'ayant notamment trouvé "bizarre" car il lui disait des choses qu'il ne respectait pas ensuite.

Mais c'est surtout avec Messi que les choses ont dérapé. Sampaoli a pourtant tout de suite dit qu'il était fan de lui. Seulement, lors du Mondial 2018, la défaite contre la Croatie (0-3) d'entrée a provoqué de grosses tensions ayant débouché sur une réunion de crise durant laquelle La Pulga a vidé son sac contre son coach et lui a imposé des changements tactiques. Cela n'a pas changé grand-chose puisque l'Albiceleste s'est faite sortir par la France en 8es (3-4) mais Sampaoli a été fortement impacté par cet épisode. Selon L'Equipe, c'est depuis ce clash qu'il est plus ouvert avec ses joueurs, plus dans le dialogue, moins Marcelo Bielsa en quelque sorte…

