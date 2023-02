OM - PSG : Messi a un équivalent inattendu à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Depuis qu'ils sont arrivés en France l'un et l'autre à l'été 2021, Lionel Messi et Cengiz Ünder n'ont pas marqué dans un Classico. C'est plutôt logique pour le Turc de l'OM vu la différence de budget entre son club et le PSG, plus surprenant pour le Parisien. Dimanche soir, les supporters de chaque camp attendront forcément une réalisation de l'un ou de l'autre, et pour cause ! Le site de la Ligue 1 nous apprend que quand Messi et Ünder marquent, le PSG et l'OM ne perdent pas !

C'est arrivé à quinze reprises pour l'Argentin en championnat et Paris l'a emporté quatorze fois pour un nul. Ünder, lui, a trouvé le chemin des filets à douze reprises en L1 en un an et demi et il a vu l'OM s'imposer dix fois pour deux nuls. Deux porte-bonheurs, donc, pour leurs équipes respectives. Lors du match de Coupe il y a deux semaines, l'un comme l'autre avait failli marquer à plusieurs reprises. On sait désormais que celui qui y arrivera dimanche aura pris un gros ascendant sur son rival.