OM, PSG, OL, FC Nantes : et le maillot replica le plus cher de L1 est...

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme chaque année à cette période, les supporters se précipitent sur les nouveaux maillots de leur club. Et comme chaque années, ils râlent sur le tarif exorbitant déboursé pour ce qui reste un produit à durée de vie très éphémère (un an). Le site spécialisé Footpack s'est penché sur la question et a calculé à combien revenait l'achat d'une tunique floquée avec en prime le badge de la L1. Il apparaît que le coût moyen de 103,99€ alors qu'un maillot tout seul vaut 83,54€, là aussi en moyenne.

Mais il existe de grosses disparités. Le champion toute catégorie dans ce domaine est l'OM. Il en coûte 115,90€ à ses fans pour l'ensemble maillot-flocage-badge. Le PSG est 2e avec 114,99€, Lorient est un surprenant 3e (114€), l'OL et l'OGC Nice 4es ex aequo (112€). Le moins cher est le promu ajaccien avec 75€. Un juste prix pour un football qui se veut populaire...