OM, PSG : Ounahi dans le collimateur après avoir liké un tweet de Messi

Les temps sont durs pour Azzedine Ounahi à l'OM ! Tout avait pourtant bien commencé pour le milieu marocain, buteur à Nantes (2-0) au lendemain de son transfert dans le club phocéen en provenance d'Angers. Mais depuis, il ronge son frein sur le banc et la seule fois où il a été titularisé, à Toulouse (3-2), il a été sorti dès la mi-temps. Pas assez physique ni assez impliqué dans la récupération du ballon au goût d'Igor Tudor, l'ancien du SCO ressemble pour le moment à une erreur de casting, alors que les dirigeants se sont battus pour l'arracher à la concurrence de clubs anglais et du Napoli en janvier.

Et en plus, Ounahi vient de commettre un faux pas aux yeux des supporters marseillais. En effet, il a liké hier soir le post de Lionel Messi célébrant la victoire du PSG sur Nantes (4-2). En temps normal, ça aurait déjà fait désordre. Mais là, une semaine seulement après une gifle dans le Classico (0-3) et quatre jours après l'humiliation en Coupe contre Annecy (2-2, 6 t.a.b à 7), c'est carrément de mauvais goût.