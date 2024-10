OM - PSG : Paris s'éclate, les notes des Marseillais

Geronimo Rulli (4) : Il réalise son moins bon match depuis le début de la saison au moment où il aurait fallu sortir le meilleur. Non pas qu’il se soit troué mais il n’a pas été inoubliable même s'il se rattrape devant Hakimi (45e).

Leonardo Balerdi (3) : ce n’était pas son soir et on l’a bien vu sur ce but contre son camp assez risible (29e). Sur ce match, et malgré quelques sursauts d’orgueil, le brassard de capitaine a semblé trop lourd à porter pour l’Argentin.

Geoffrey Kondogbia (3) : dur sur l’homme au départ mais noyé dès l’instant où les ailiers parisiens ont pris de la vitesse. Son tandem avec Balerdi n’a pas fonctionné.

Lilian Brassier (3) : s’il contre proprement Achraf Hakimi (16e), il été transpercé presqu’à chacune ou presque des accélérations d’Ousmane Dembélé. Paradoxalement, c’est lui qui a la meilleure occasion de l’OM, sur une tête plongeante (84e) !

Amir Murillo (3) : Il se fait déposer par Bradley Barcola sur le premier but de Joao Neves et a été trop souvent livré à lui-même. Trop de déchets (11 ballons perdus). Avait-on précisé à Roberto De Zerbi que l’ailier tricolore était le plus grand danger côté PSG ?

Adrien Rabiot (5) : Dans un rôle d’essuie-glace, il a plutôt bien oxygéné le jeu olympien mais ne l’a pas toujours accéléré. Doit mieux faire, sur son bon pied, pour la première vraie occasion olympienne (52e).

Pierre-Emile Höjbjerg (5) : conscient des lacunes au coeur du jeu marseillais, il est revenu bas pour lancer le jeu mais il prend un jaune cruel (18e) qui l’a freiné dans ses ardeurs même si le Danois a constamment essayé d’être un moteur. Le moins mauvais du match.

Amine Harit (non noté) : expulsé directement suite à un pied haut sur Marquinhos (20e), il est sorti un peu dans l’incompréhension générale. Son rouge semble sévère.

Mason Greenwood (3) : discret pendant un quart d’heure, il a brossé un bon centre (15e) mais c’est à peu près tout. Trop neutre (21 ballons touchés). Remplacé par Jonathan Rowe (46e), qui a tenté en vain. On attend bien mieux de Greenwood dans ce genre de match.

Luis Henrique (2) : c’est simple, il n’a quasiment jamais été servi sur son aile gauche. Jamais, en tout cas, à pleine vitesse. Remplacé par Pol Lirola (!) à cinq minutes du terme.

Elye Wahi (2) : si on excepte cette frappe écrasée (12e) et qu’il se soit démené sur quelques ballons, il n’a pas été touché sur le front de l’attaque. Fusible remplacé par Ismaël Koné à la pause.

Bastien AUBERT, à Marseille