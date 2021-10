OM, PSG : Payet met déjà Messi à l’amende !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Payet meilleur créateur d’Europe ! En forme ce dimanche face à Lorient (4-1), Dimitri Payet n’a pas marqué mais a délivré 3 passes décisives. Etincelant depuis ce début de saison à l’OM, le Réunionnais est tout simplement le joueur qui crée le plus d’occasions en Europe depuis la saison 2017/2018 rapporte Squawka Football.

A l’origine de 383 occasions en 9165 minutes de jeu, il occupe la tête de ce classement devant Kevin De Bruyne (Manchester City), Luis Alberto (Lazio Rome), et un certain Lionel Messi (PSG). Le Clasico OM-PSG promet déjà !

Since the start of the 2017/18 season, Dimitri Payet has created more chances than any other player in Europe's top five leagues.



You can't deny the talent. ✨ pic.twitter.com/ZdO5eTuYH5