OM, PSG : Payet ne s'inquiète pas pour Neymar

Victime d'une entorse de la cheville droite lors de la victoire ce jeudi du Brésil contre la Serbie (2-0), Neymar est forfait pour les deux derniers matchs de poules de la Seleção et devrait faire son retour lors des 8es de finale.

"Je ne suis pas plus inquiet que ça"

Invité ce vendredi sur le plateau du Mag de TF1, Dimitri Payet a donné son avis sur la blessure de la star du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de l'OM s'est montré rassurant. "C’est le problème en Coupe du monde, on est sans cesse dans l’urgence. Et la moindre petite blessure peut nous faire déclarer forfait. Après, en le voyant marcher comme ça, je ne suis pas plus inquiet que ça. Le voir marcher, c’est plutôt rassurant."

Fabien Chorlet

Rédacteur