OM, PSG : Pierre Ménès se sert de Milik pour taper sur Sampaoli et Icardi

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM s'est imposé sur le fil à Metz (2-1) hier soir grâce à un but tardif d'Arkadiusz Milik, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Un succès qui n'a pas convaincu Pierre Ménès, qui a taclé à la fois Jorge Sampaoli... et Mauro Icardi, ce lundi, dans son Face à Pierrot.

« Les plus grands supporters de l’OM ne comprennent rien à ce que veut faire Sampaoli »

« Milik a largement le niveau pour être titulaire à l’OM. On a l’impression que Sampaoli fait tout pour ne pas aligner Milik d’entrée. Tu sens quand même qu’il ne fait pas partie de ses petits papiers. Pour moi, un mec qui marque des buts à sa place dans toutes les équipes. Et quand je dis cela, ne me parlez pas d’Icardi. Lui, il ne marque pas de buts. Moi je préfère Bakambu – Milik que Bakambu – Dieng. Dieng on voit bien qu’il n’est pas fini, il tire tout le temps, il ne fait pas de passe. Mais au-delà de l’histoire Milik, il y a des choix tactiques bizarres. Mais les plus grands supporters de l’OM ne comprennent rien à ce que veut faire Sampaoli. J’ai envie de dire que c’est même assez miraculeux que son équipe soit deuxième du classement ».