OM, PSG, RC Lens : pourquoi Marseillais et Lensois ne doivent pas croire au titre

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Oui, on le sait. Mathématiquement, le titre de champion de France 2022-2023 n'est pas encore acquis pour les joueurs du PSG. Avec sept points d'avance sur l'OM, et neuf sur le RC Lens, alors qu'il reste contre dix journées et trente-points à distribuer, tout peut être considéré comme possible. Et la défaite des Parisiens, sur leur terrain face au Stade Rennais, pourrait laisser espérer une remontada aux joueurs et supporters de Marseille et de Lens.

Seul souci, et non des moindres, une statistique donnée ci-dessous est catégorique : jamais, depuis la victoire à trois points, une équipe avec sept points de retard à dix journées du terme, n'est devenue championne de France.