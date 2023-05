OM, PSG : Rothen se fait reprendre de volée pour avoir taclé Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Hier, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen est revenu sur le cas de Mattéo Guendouzi, qui supporte mal son statut de remplaçant à l'OM depuis quelques semaines, même s'il a réalisé une bonne rentrée contre Auxerre (2-1) dimanche. L'ancien joueur du PSG a déclaré que le milieu aurait dû avoir une discussion en début de saison avec Igor Tudor concernant son placement et qu'il aurait mieux fait de partir en janvier. Mais que puisqu'il avait voulu rester, il devait se taire et travailler.

"Va lui dire en face !"

Cette sortie n'a pas plu à l'insider Mohamed Toubache-Ter, qui a répliqué sur Twitter : "Va lui dire en face ! Tellement plus facile d’aller à la Commanderie en faisant le gentil et en lui quémandant des dédicaces plus vidéos !". Ce n'est pas la première fois que Jérôme Rothen est accusé d'être plus virulent derrière son micro qu'en face des gens. On se souvient qu'Eric Di Méco s'est emporté à plusieurs reprises contre lui...

Va lui dire en face !!



Tellement plus facile d’aller à la Commanderie en faisant le gentil & lui quémandant des dédicaces + vidéos ! #OM https://t.co/kaSufRWHrr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 3, 2023

