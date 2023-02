OM - PSG : Tudor a maté ses joueurs et chassé la taupe avant Paris !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On pourrait penser que, contrairement au PSG, l'OM a préparé le Classico de ce dimanche dans la paix et la félicité. C'est d'ailleurs un peu le message qu'a transmis Igor Tudor en conférence de presse, rappelant que la pression est sur Paris. Sauf que non, il y a bien eu des tensions cette semaine à Marseille. L'Equipe nous apprend que certains joueurs n'ont pas apprécié une séance jugée trop physique cette semaine. "Tudor les a recadrés avec un bon mot mais fermement, leur rappelant que c'était lui le patron et eux "les syndicalistes"", écrit le quotidien sportif.

Mais s'il n'y avait eu que ça, ce ne serait pas grave pour le Croate, qui avait déjà maté une rébellion l'été dernier à son arrivée. Rébellion à laquelle avait participé Valentin Rongier, qui est aujourd'hui son capitaine et son joueur de base, preuve qu'il n'est pas rancunier. Toujours dans L'Equipe, on apprend que Tudor, "pas de bonne humeur ces derniers jours", s'est étonné devant ses troupes que les compositions d'équipe fuitent dans la presse les jours précédant les rencontres. Il y a une taupe dans l'effectif et le technicien n'aime pas ça. De là à imaginer que les Phocéens ne soient pas sereins à l'heure d'aborder le match le plus important de leur saison en championnat...