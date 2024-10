OM-PSG : un Classique à double tranchant, l'analyse de Football Club de Marseille

Ce soir, le Vélodrome vibrera au rythme d'un choc qui pourrait bien redessiner les contours de cette saison. Alors que le PSG a laissé filer des points en Ligue des Champions avec un match nul décevant face au PSV, l’OM a, de son côté, retrouvé le sourire en s’imposant 5-0 contre Montpellier dimanche dernier en clôture de la 8e journée de L1. Cette victoire éclatante a redonné confiance aux Marseillais, qui se préparent à défier les Parisiens, inconstants mais toujours redoutables.

Cependant, le spectre de l'absence de Quentin Merlin pèse sur les épaules marseillaises. Son impact sur le jeu et sa capacité à apporter de la créativité dans son couloir gauche seront manquants, et cela pourrait se faire ressentir face à une défense parisienne en quête de rédemption. De plus, les latéraux de l’OM, parfois en difficulté, risquent d’être mis à mal par les fulgurances de Hakimi et Mendes. Ces dragsters parisiens, capables de déborder à tout moment, pourraient créer de véritables brèches dans l’arrière-garde marseillaise.

La ferveur, la passion et l’histoire qui l’entourent en font un affrontement incontournable

Pour contrarier la machine parisienne, l’OM devra se montrer à la hauteur en déployant un pressing intense et coordonné, signature de l’équipe de De Zerbi. L’efficacité en défense sera primordiale ; le duo Rabiot-Hojbjerg devra s’imposer comme un verrou infranchissable au milieu, afin de ralentir les attaques adverses. On peut même envisager une titularisation de Kondogbia pour renforcer ce secteur. Son expérience et sa présence physique pourraient bien faire la différence dans un match où chaque duel comptera.

Ce Classique, bien qu’il ait perdu un peu de son lustre en raison de la domination parisienne en Ligue 1, reste un moment très attendu par les supporters des deux camps. La ferveur, la passion et l’histoire qui l’entourent en font un affrontement incontournable, où chaque geste, chaque chant résonnera comme un rappel que, malgré les enjeux sportifs, cette rivalité est avant tout une fête pour le football français.

