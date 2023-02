OM - PSG : un Marseillais fait polémique à cause de Mbappé !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Pour le troisième Clasico de la saison, le Paris Saint-Germain a balayé ce dimanche l'Olympique de Marseille (3-0), en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le jeune attaquant de l'OM, Enzo Sternal, considéré comme l'un des plus grands espoirs du club olympien, a liké le post Instagram que Kylian Mbappé a publié quelques minutes après le coup de sifflet.

Ses excuses n'ont pas tardé !

Après ce like qui a bien évidemment fait polémique, le joueur de 15 ans a publié un message d’excuse en story de son compte Instagram. "Je tiens à m’excuser d’avoir liké un post non approprié et réitère mes excuses envers l’ensemble des supporters et du club ! Je suis un joueur de ce grand club qu’est l’OM, un fan de la première heure et je donnerai tout pour ces couleurs."

Enzo Sternal 🇫🇷 s'excuse après avoir liké sur Instagram un post de Kylian Mbappé. #TeamOM pic.twitter.com/UWabcCLsqB — Infos OM (@InfosOM_) February 27, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur