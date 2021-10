OM - PSG : un mauvais souvenir de Sampaoli au sifflet pour le Clasico

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Benoit Bastien au sifflet d’OM - PSG. L’arbitre qui a déjà été au sifflet d’un Classico OM - PSG à six reprises depuis le début de sa carrière officiera une nouvelle fois pour cette affiche ce dimanche (21h).

Un match qui promet d’être électrique avec une équipe marseillaise en forme et qui semble enfin capable de poser des problèmes à une équipe du PSG galactique cette saison. Nénamoins, la nouvelle d’un Benoît Bastien au sifflet risque de rappeler de mauvais souvenirs aux Marseillais puisqu’il était déjà l’arbitre du Clasico au Vélodrome en février dernier, perdu 2-0 avec en prime l’exclusion de Dimitri Payet dans les derniers instants. Ses assistants seront Benjamin Pages et Aurélien Barthomieu, tandis que Johan Hamel officiera en position de 4ème arbitre. A la vidéo ce seront Willy Delajod et Wilfried Bien.

• #OMPSG sera arbitré par Benoît Bastien (qui était au sifflet pour #OGCNOM), avec Willy Delajod et Wilfried Bien au VAR. Johan Hamel sera le 4e arbitre.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/8OXzmz38u9 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) October 19, 2021