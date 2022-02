OM, PSG : une femme d'Olympien décidée à concurrencer Wanda Nara

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Certes, Wanda Nara est du genre à donner des nouvelles de son décolleté ou de son postérieur tous les jours sur Instagram. Mais ces clichés, aussi jolis soient-ils, pourraient finir par lasser. Au PSG, aucune autre femme de footballeur ne s'affiche autant qu'elle et en aussi petite tenue. Et surtout pas Antonella Roccuzzo, madame Messi. Mais en dehors de la capitale, il y a tout de même de la WAG charmante, notamment à l'autre bout de la France, du côté de Marseille.

Après son but spectaculaire à Metz (2-1) dimanche, Arkadiusz Milik s'est affiché sur les réseaux sociaux avec sa compagne, Agata Sieramska. Cette Polonaise de 27 ans n'est visiblement pas pudique puisqu'on trouve sur sa page Instagram des photos d'elle en petite tenue, plutôt charmantes d'ailleurs. Wanda Nara et elle sont prêtes pour nous jouer un Clasico des plus torrides !