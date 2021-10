OM - PSG : une recrue olympienne fait l'éloge de Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Arrivé à la toute fin du marché estival, Amine Harit a réalisé des débuts intéressants avec l'OM avant de sortir du onze de départ quand Dimitri Payet a été remis sur pieds. Ce soir, il devrait suivre le Clasico depuis le banc à moins d'une improbable surprise. Il a accepté d'évoquer ce duel ainsi que ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, côtoyé en équipe de France U19 et avec qui il a remporté l'Euro 2016, pour Football Story.

« Kylian, c’est fort, c’est très fort ! Déjà, à l’entraînement avec nous, il était surclassé. Mais personne n’imaginait que ça allait devenir une star interplanétaire comme maintenant. Je pensais que c’était possible qu’il devienne l’un des trois meilleurs joueurs du monde, mais pas aussi vite. C’est celui qui m’a le plus impressionné, par sa vitesse de course, pas sa qualité technique. Ce qui a marqué sa progression, c’est que c’est devenu une machine à marquer. C’est comme ça qu’il est devenu meilleur que nous tous. Lui s’est mis à penser but, but but. Dans le football d’aujourd’hui, si tu as des qualités mais pas de statistiques, tu ne seras jamais respecté à ta juste valeur. Mais OM-PSG, y a pas de pote. S’il faut lui mettre un bon coup pour récupérer le ballon, je ne me gênerai pas. »

