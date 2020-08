OM, PSG : Villas-Boas a trouvé son Di Maria !

Buteur et double passeur, Florian Thauvin a été l'artisan n°1 du succès de l'OM hier sur la pelouse du Stade Brestois. Après quasiment un an sans jouer, l'attaquant a fait fort. « Thauvin, c'est un plus pour l'OM, a commenté Raymond Domenech sur La Chaîne L'Equipe. C'est un leader technique et un des relais de Villas-Boas. Ils s'entendent bien. Il se défonce pour lui. »

Ludovic Obraniak, lui, a mis en avant la qualité des coups de pied arrêtés de Thauvin. « L'OM a joué très bas et Thauvin a montré son volume. Et ses coups de pied arrêtés, c'est comme Di Maria : le mec n'a plus qu'à pousser le ballon. Il dépose là où il veut. Depuis qu'il est à l'OM, il n'a jamais déçu. Il est régulier. » L'ancien grenoblois appréciera sans doute.