OM, PSG : Zidane sort du silence, tout Marseille jubile !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

On n’a pas fini d’entendre reparler de Zinédine Zidane en France ! Alors que son nom revient avec insistance du côté du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche, l’ancien entraîneur du Real Madrid est ravi que l’OM ait réussi à terminer deuxième de Ligue 1 lors de la dernière journée et ainsi être qualifié directement pour la prochaine Ligue des champions.

Zidane est ravi pour l’OM

« Ravi, ravi quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours. Donc je suis ravi de leur qualification directe pour la Champions League. Cela s'est fait dans les dernières minutes, ça aurait pu être Monaco. Puis, je suis content pour Marseille que ça soit eux parce qu'on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie direct pour la Champions League », a déclaré Zidane à la Provence.

Zinedine Zidane s'est réjoui hier de la qualification directe de l'OM en Ligue des champions 🏆 Lors de la dernière journée du championnat de #Ligue1 🔵⚪ pic.twitter.com/NgLY7pOYMz — La Provence (@laprovence) May 22, 2022

Pour résumer Interrogé par La Provence ce dimanche, Zinédine Zidane a salué la qualification de l’Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des Champions... lui qui voit son nom être actuellement relié au PSG pour la saison prochaine.

Bastien Aubert

Rédacteur