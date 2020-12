OM : quand André Villas-Boas pourrit la vie d'une Américaine...

André Villa-Boas est depuis ce matin au coeur de l'actualité. Et pas seulement en raison de son coup de sang envers un journaliste de La Provence, hier soir à Rennes, comme on vous le racontait sur notre site. Cette fois, est l'histoire est racontée par RMC, une anecdote beaucoup plus savoureuse. Qui concerne une habitante de New-York, Ashley Van Buren. Cette dernière ne suit absolument pas le football, en général, et le club phocéen en particulier. Pis, elle ne parle pas un mot de français. La Ligue 1, dès lors, vous imaginez que ce n'est pas son quotidien...

Et pourtant, après chaque rencontre de l'OM, elle reçoit des dizaines de tweets de supporters olympiens, régulièrement mécontents en raison de ses initiales : "AVB". Précision, et elle est de taille, du moins pour ceux qui sont habitués à Twitter, l'entraîneur André Villas-Boas n'a pas de compte, ce qui offre aux autres AVB de la planète la possibilité de recevoir plein de notifications...

Pour la remercier de sa patience, ou pas..., l'OM a donc décidé de faire un geste sympa en lui faisant parvenir quelques cadeaux, dont un maillot floqué... AVB. Ça ne s'invente pas.

Wow! Thank you, @HuguesOuvrard for this awesome hook up so I can cheer OM on from the other side of the pond! One step closer to making my @TedLasso dreams come true! pic.twitter.com/beL80kRGTa