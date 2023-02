OM : quatre incertitudes dans le onze de Tudor à Clermont ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après sa belle victoire face au Paris Saint-Germain (2-1) en 8e de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille enchaîne avec un déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse de Clermont, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Bailly, Ounahi, Payet et Vitinha titulaires ?

Alors que Pau Lopez, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout et Sead Kolasinac seraient assurés d'être alignés d'entrée lors de cette rencontre, quatre incertitudes accompagnerait le onze d'Igor Tudor, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. En effet, Eric Bailly, Azzedine Ounahi, Dimitri Payet et Vitinha seraient en balance respectivement avec Samuel Gigot, Mattéo Guendouzi, Ruslan Malinovskyi et Alexis Sanchez pour une place de titulaire.

La compo probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Bailly ou Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac - Guendouzi ou Ounahi, Malinovskyi ou Payet - Vitinha.

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, pourrait opérer plusieurs changements dans son onze de départ pour le match ce samedi (21h) face à Clermont, comptant pour la 23e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur