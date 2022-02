OM : Rami désigne le joueur à cibler à Marseille et donne son avis sur Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si les retrouvailles ont été plus intenses lors du match aller (remporté 1-0 par l'OM), elles seront tout de même chaudes demain entre Adil Rami et le club phocéen. Les deux se sont trop aimés en 2017-18 avant que l'histoire ne tourne au vinaigre en 2018-19 et se conclue par un licenciement. Le défenseur central, désormais à Troyes, en veut surtout au président de l'époque, Jacques-Henri Eyraud, mais il n'est jamais indifférent quand il croise la route de son club de cœur. Interviewé par Amazon, il a parlé de Jorge Sampaoli, connu à Séville en 2016-17, mais aussi du joueur le plus dangereux chez les Blancs.

"J'ai eu la chance d'avoir été entraîné par un coach comme Sampaoli, a-t-il déclaré lors de cet entretien qui sera diffusé en intégralité avant le match de 17h au stade de l'Aube. Une fierté. Il met beaucoup d'intensité. On espère d'ailleurs qu'ils seront un peu moins bien. Arkadiusz Milik, j'ai eu la chance de l'affronter plusieurs fois, c'est celui qui est à la finition, un tueur devant le but, qui n'est là que pour conclure les actions. Dimitri (Payet), lui, c'est le cœur et le quaterback de cette équipe. Ce serait logique de mettre une pointe d'intensité et d'agressivité sur lui."

Marseille's Jorge Sampaoli says Dimitri Payet's best position is as a number 9 - and that fielding Arkadiusz Milik would mean shifting the Frenchman out wide.https://t.co/OQSK1GFrwJ — Get French Football News (@GFFN) February 26, 2022