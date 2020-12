OM : Rami n'en a pas fini avec Eyraud !

Adil Rami ne lâche pas l'affaire. Licencié pour faute grave de l'Olympique de Marseille à l'été 2019, au prétexte qu'il avait participé à Fort Boyard alors qu'il était blessé, le défenseur central de 34 ans continue de crier à l'injustice. Pire : il estime que Jacques-Henri Eyraud lui a également savonné la planche par la suite, notamment lors de son passage à Fenerbahçe.

"Eyraud a voulu salir mon image"

“Eyraud a voulu salir mon image, me faire passer pour un mec qui ne jouait plus au foot, a déclaré Rami à Téléfoot. J'aurais pu avoir ma chance et rebondir avec un coach comme AVB : j'étais prêt physiquement mais on m'a coupé l'herbe sous le pied. Et à Fenerbahçe, ils ont fait pression pour ne pas que je joue. C'est mon avis et j'en suis quasi sûr. J'ai des preuves ! Des gens m'ont dit clairement : c'est comme ça, tu ne pourras pas jouer. Je disais à l'entraîneur : 'Fais-moi jouer deux, trois ou quatre matchs, je suis le meilleur défenseur de la Turquie. Il me disait : 'Oui c'est vrai tu es le meilleur à l'entraînement, tu es le meilleur partout.' Je ne comprenais pas.“

“Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu : “C'est comme ça, c'est le football. Je ne peux pas t'expliquer”. Dans ma tête, j'ai compris… Pourquoi l'OM aurait fait ça ? Pour appuyer leur pseudo pensée : dire que je ne suis plus footballeur. Si je rebondissais à Fenerbahçe, que je jouais et devenais un leader, ça pouvait faire comprendre qu'ils avaient tort. C'était sans doute leur crainte.” Une belle histoire à qui le futur donnera du sens, ou pas. Mais toujours est-il que depuis le Mondial 2018, les prestations d'Adil Rami ne sont plus celles d'autrefois. Il avait perdu sa place à l'OM, a peu joué à Fenerbahçe mais également à Sotchi et maintenant à Boavista. Tout ça à cause d'Eyraud ?