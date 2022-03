OM : Raymond Domenech se paye Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les oreilles de Jorge Sampaoli ont sifflé hier après la défaite de l'OM contre Monaco (0-1). Le club phocéen est dans une mauvaise passe et son technicien argentin est de plus en plus ciblé par la critique. Ycompris dans les médias, où Raymond Domebech y est allé de bon coeur hier, sur La Chaîne L'Equipe.

« C'est tout et n'importe quoi »

« Sampaoli n'a pas perdu le fil, c'est tout et n'importe quoi !, a commenté l'ancien sélectionneur. S'il a une conviction, qu'il assume, qu'il fasse rentrer Milik sur la fin. Là, il écoute le public. Il fait jouer Milik alors qu'il n'y a que contre Angers que ça a marché. Il y a des coachs qui se sont fait virer pour moins que ça. » Et vlan !

Finalement, c'est après le match, au micro de Prime Vidéo, qu'Arkadiusz Milik a eu sa meilleure occasion... et il n'a pas tremblé... #OM #TeamOM https://t.co/eeYLZdLNSl — Le Phocéen (@lephoceen) March 7, 2022