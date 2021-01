OM - RC Lens (0-1) : Mandanda réclame du changement

Quatre matches en 2021, un nul à Dijon et trois défaites… L'Olympique de Marseille a débuté cette nouvelle année de façon calamiteuse. Ce soir, quatre jours après un revers inconcevable face à Nîmes (1-2), il a de nouveau chuté au Vélodrome, contre Lens (0-1) en match en retard de la 9e journée. La prestation phocéenne a été encore plus nulle que celle de samedi, ce qui paraissait impossible. Dans ces conditions, Steve Mandanda n' pas caché son écœurement au micro de Téléfoot.

"Il faut une remise en question"

« On a énormément parlé, on a énormément crié, il y a eu pas mal de choses dites dans le vestiaire pour pas une grosse réaction. Il y a, je pense, beaucoup de choses à changer au sein du club. Notamment au niveau de l’état d’esprit. Quand on est joueur de l’Olympique de Marseille, on doit avoir du caractère, on doit être capable d’assumer, de montrer autre chose que ce qu’on a montré sur ces deux derniers matches. »

« Quand on n’y arrive pas, c’est qu’il y a un souci au sein du groupe. On ne dégage plus cette force collective qu’on avait la saison dernière, qui nous avait permis de faire quelque chose de bien. Il faut une grande remise en question individuelle et collective. Et derrière, il faut assumer tout ce qui va se passer. »