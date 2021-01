OM - RC Lens (0-1) : McCourt et Eyraud ont tranché l’avenir de Villas-Boas dans la nuit

La banderole « Vous êtes dégueulasses » brandie par les supporters de l’OM avant le match en retard de la 9e journée contre le RC Lens était prémonitoire. Les hommes d’André Villas-Boas ont touché le fond face à des Sang et Or bien en place et opportunistes à l’Orange Vélodrome (0-1).

Il a ainsi fallu attendre la 86e minute pour voir le premier tir cadré de l’OM, oeuvre de l’entrant Nemanja Radonjic. Le bilan est famélique et a incité AVB à placer son avenir entre les mains de ses dirigeants.

Aucun débat autour du futur de Villas-Boas à l'OM

« Je suis à la disposition de ma direction. Je ne suis pas là pour leur casser les c****. S'ils décident que je ne suis pas au niveau concernant les résultats, alors ce sera le moment de partir. S'il y a besoin de changement, je me tiens à leur disposition », a-t-il réagi après la rencontre.

Selon RMC Sport, le futur de Villas-Boas ne se discute pas : il est toujours l’homme de la situation. « Sauf rebondissement, aucun changement ne devrait intervenir, assure la radio sportive. Contactée la direction de l’OM est catégorique, affirmant cette nuit qu’il n’y a ‘aucun débat’ et qu'André Villas-Boas reste l’entraîneur de l’OM. Il poursuit donc sa mission et sera à Monaco samedi pour le match de la 21e journée de Ligue 1. »