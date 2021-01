OM - RC Lens (0-1) : Villas-Boas évoque l'avenir de Sanson… et son renvoi !

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Deux défaites au Vélodrome en quatre jours, la première contre la lanterne rouge nîmoise (1-2), la seconde face au promu lensois (0-1), les deux après des prestations affligeantes. Forcément, André Villas-Boas est dans le collimateur, lui à qui le mauvais parcours de l'OM en Champions League a déjà été reproché. Au micro de Téléfoot, l'entraîneur marseillais n'a pas fait dans la langue de bois. S'il se montre toujours aussi investi, il a conscience que le couperet pourrait tomber.

"Je ne suis pas ici pour casser les c…"

"On était mieux dans la première que dans seconde période. C'est déjà difficile sans Kamara, et on a perdu Rongier. Ensuite, on a perdu l'intensité et eux ont très bien joué. Ils méritent la victoire. On aura d'autres chances de remporter des points. Aujourd'hui je n'ai rien à dire sur l'état d'esprit. Je pense que les mecs ont tout donné. Sur ce point, je félicite les joueurs. Mais malheureusement on n'a pas assez joué, on a manqué d'occasions."

"Sur l'aspect tactique ils ont été supérieurs. Ils ont joué avec beaucoup d'intensité, avec seulement trois jours de récupération. Leur rotation a été bien gérée, ils étaient frais. Nous, on a manqué de percussion. L'avenir de Sanson ? Morgan a reçu une offre très faible de la part d'Aston Villa, qui a été immédiatement refusée. Il est avec nous. Quant à moi, je suis à la disposition de ma direction. Je ne suis pas là pour leur casser les c****. S'ils décident que je ne suis pas au niveau concernant les résultats, alors ce sera le moment de partir. S'il y a besoin de changement, je me tiens à leur disposition."