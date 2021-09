OM - RC Lens (2-3) : les mots très crus de Guendouzi à Gerson

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On jouait la 27e minute du match entre l'OM et le RC Lens dimanche et les Sang et Or venaient d'inscrire un deuxième but de toute beauté par leur ailier polonais Frankowski d'une magnifique frappe du gauche dans la lucarne opposée de Pau Lopez. Un but né d'une contre-attaque artésienne et qui a vu Mattéo Guendouzi s'en prendre à Gerson au moment où les Olympiens remontaient le terrain pour effectuer l'engagement.

Un problème d'efforts...

Qu'a dit l'ancien Lorientais au Brésilien ? Selon L'Equipe, il lui aurait demandé "quand est-ce qu'il comptait se mettre à courir" car c'est notamment un problème de replacement de sa part qui a abouti à ce deuxième but lensois. L'échange a été vif, Pape Gueye et Dimitri Payet venant calmer les deux hommes. Deux hommes qui ont été autant en difficulté l'un que l'autre dans ce match, même s'il est vrai que Guendouzi a eu le mérite de se battre sur chaque ballon…

O Gerson foi cobrado pelo GUENDOUZI para correr. 😂😂 https://t.co/RFt0uPnn6k — Vitor Nicchio (@VitorNC8) September 28, 2021