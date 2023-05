OM, RC Lens : les deux clubs officiellement en coupe d’Europe grâce à l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce soir, l’OM (2e) se déplace à Lens (3e) à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, un choc au sommet dans la course pour la Ligue des Champions. Avant ce match, les supporteurs des deux équipes ont une qualification à fêter. En effet, grâce à la victoire de l’OGC Nice contre le Stade Rennais, la 5e place est assurée pour l’OM et le RC Lens. Phocéens et Lensois seront donc obligatoirement au minimum en Ligue Europa Conférence.