OM - RC Lens : les Sang et Or impressionnent, Payet entretient l'espoir (2-2, MT)

On attendait de cette rencontre un duel à haute intensité. Et on n'allait pas être déçu, le match débutant par un premier coup de théâtre dès la 6e minute de jeu. Alors que William Saliba prenait de très gros risques, dans sa surface de réparation, pour relancer, Fofana interceptait le ballon et provoquait la main du milieu de terrain marseillais, Pape Gueye. Trois minutes plus tard, le temps que la VAR fasse son effet et que Guendouzi prenne un carton, Sotoca résistait à la pression du Vélodrome et prenait Pau Lopez à contre pied (0-1, 9e).

Un premier tir cadré, un but, et si l'on évoque cette réussite lensoise, c'est que le second tire cadré des Sang et Or allait, lui-aussi, finir en but. Un véritable bijou signé Frankowski qui, après s'être avancé sur son côté droit, repiquait dans l'axe et enroulait du pied gauche une super e frappe qui finissait dans la lucarne de Pau Lopez (0-2, 26e). Entre les deux buts, une leçon tactique de Franck Haise infligée à Jorge Sampaoli. Les Lensois, parfaitement placés sur le terrain, n'ont laissé aucun espace aux Marseillais.

Qui, contraints et forcés, s'en sont remis aux coup de pieds arrêtés et au talent de...Dimitri Payet. Ce dernier, à 20 mètres, face au but, trouvait la faille et permettait aux Marseillais de recoller juste avant la pause (1-2, 33e). Les joueurs de Sampaoli, bien mieux en fin de première période, auraient même pu égaliser sans une somptueuse parade, à bout portant, de Leca devant Gerson à la suite d'une demi-volée du pied gauche (36e).

A force d'obstination, et d'un énième ballon en profondeur, Wooh déséquilibrait Dieng dans la surface et offrait le pénalty à l'OM. Que transformait Payet pour un doublé (2-2, 48e) Quel match.