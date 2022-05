OM, RC Lens, LOSC : la DNCG a rendu son verdict, 2 clubs en salle d'attente !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il paraît que Frank McCourt avait fait le déplacement à Paris pour accompagner Pablo Longoria dans l'audition des comptes de l'OM par la DNCG. Et que les deux hommes se voulaient plutôt confiants quand au verdict, qui permettrait au club de recruter comme il l'entend car la Champions League va remplir les caisses. Eh bien, c'est raté ! Car, ce soir, on apprend que la direction nationale du contrôle de gestion a placé le dossier marseillais dans "l'attente de pièces complémentaires".

Et l'OM n'est pas le seul dans ce cas : le LOSC, autre équipe en grande difficulté financière, doit également fournir de nouvelles explications à la DNCG. En revanche, feu vert pour le RC Lens, Ajaccio et Montpellier en Ligue 1, Le Havre et Caen en Ligue 2, Le Mans en National.

#RCLENS || Lens passait devant la DNCG, ce mardi, tout s’est passé comme prévu: ✅



Aucune restriction ! pic.twitter.com/SCDM6GQFzf — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) May 31, 2022

Pour résumer La direction nationale du contrôle de gestion a auditionné plusieurs clubs ce mardi, dont le RC Lens, le LOSC et l'OM. Ça s'est bien passé pour l'un de ces trois-là, le club artésien, moins pour les deux autres que sont Lille et Marseille.

