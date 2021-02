OM, RC Lens : Marseille en voie de guérison après la purge à Bordeaux, Gervais Martel y croit

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, ce lundi, l'ensdemble des consultants étaient d'accord pour estimer que Nasser Larguet n'avait pas forcément de raisons de penser que « mentalement », l'OM est « peut-être guérie », comme il l'a expliqué hier après le nul ramené de Bordeaux (0-0). Mais Gervais Martel est tout de même allé dans le sens du successeur d'André Villas-Boas sur le banc phocéen.

«L'OM traverse une zone de turbulences mais il est passé en Coupe de France et là, les Marseillais ramènent un point de Bordeaux où ils sont rarement en réussite », a glissé l'ancien Lensois. Avant d'ajouter : « En plus, ils étaient à 9 contre 11. ils ont été solidaires, comme l'a dit leur coach. Ça me rappelle un match à Lille où on avait fait 1-1 à 9 contre 11. On avait resisté et cette année là on avait fini 4e. » Un classement pour lequel l'OM signerait certainement aujourd'hui, non ?