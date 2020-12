OM, RC Lens : Marseille-Lens finira-t-il par enfin se jouer ?

Ce n'est plus un secret. Notamment plus depuis la conférence de presse d'André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, tenu de jour. L'Olympique de Marseille tente d'obtenir, et en coulisses, que son match contre le RC Lens, initialement prévu le 3 janvier prochain, soit une nouvelle fois reprogrammé. L'objectif, pour les dirigeants phocéens : que les joueurs olympiens bénéficient de quelques jours de plus de vacances.

Si l'OM ne parvenait pas à ses fins, la reprise serait programmée le 29 décembre à la Commanderie. En cas de report, retour sur les terrains d'entraînement le 1er janvier. Selon les informations de RMC Sport, Marseille a déjà sondé les dirigeants du RC Lens, qui auraient donné leur feu vert. A suivre.