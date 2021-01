OM - RC Lens : messages cinglants, banderoles, les Marseillais déjà attendus au Vélodrome...

Ce soir, à 21 heures, l'OM retrouve son stade Vélodrome en étant opposé, en match en retard, au RC Lens. Et que les joueurs d'André Villas-Boas ne s'attendent pas à des déclarations d'amour de la part de leurs supporters. Bien au contraire....

En effet, et comme le montrent certaines photos parues récemment sur les réseaux sociaux, des banderoles sont déjà installées au stade Vélodrome en vue de la rencontre face aux Sang et Or. Et de toute évidence, la défaite récente face au Nîmes Olympique (1-2) n'est absolument pas digérée. Outre, la photos ci-dessous, un autre message a ainsi été posé à l'attention de Dimitri Payet et consorts : " Vous êtes dégueulasses."

Ambiance...