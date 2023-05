OM, RC Lens, OL, FC Nantes : la réponse des arbitres aux polémiques du week-end

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La 34e journée de Ligue 1 a été riche en émotions, en buts mais surtout en polémiques. On pense en premier lieu à l'arbitrage de Clément Turpin lors de Lens-OM (1-2), le Lyonnais annulant le but d'entrée de jeu d'Alexis Sanchez après l'avoir validé puis visionné la VAR, n'expulsant pas Facundo Medina, déjà averti, pour une grosse faute sur Chancel Mbemba et montrant le rouge à l'entraîneur-adjoint du Racing Yannick Cahuzac... qui venait de prendre une gifle de Dimitri Payet ! Mais il n'y a pas eu que ça. Lyon, par exemple, a marqué son cinquième but contre Montpellier (5-4), celui de la victoire, à la 100e minute alors qu'il ne devait y en avoir que quatre d'arrêts de jeu, sur un pénalty contestable !