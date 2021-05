OM, RC Lens, Stade Rennais : Rennes coiffe les Sang et Or à la mi-temps

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A la pause, alors que l'OM, le RC Lens et le Stade Rennais se disputent les deux places qualificatives pour la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence, voici les scores des différentes rencontres.

Le Stade Rennais coiffe, pour l'instant, le RC Lens et ce grâce à un but de Guirassy inscrit à la 25e minute face au Nîmes Olympique. Le RC Lens est le grand perdant à la pause, les Sang et Or étant tenus en échec par l'AS Monaco. l'OM se contente pour sa part du 0-0 à Metz.