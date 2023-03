OM - RC Strasbourg : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pour cette rencontre, Igor Tudor aligne le onze qui a battu Rennes en seconde période au Roazhon Park (1-0) dimanche dernier, avec Malinovskyi à la place de Guendouzi. On ne sait pas encore si Clauss et Tavares ont repris leur placement naturel dans leur couloir où si le Portugais jouera encore à droite et le Français à gauche. Sans surprise, en face, Frédéric Antonetti a opté pour une défense renforcée.

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Malinovskyi - Sanchez.

RCSA : Sels - Dagba, Guilbert, Nyamsi, Djiku, Delaine - Sanson, Aholou, Liénard - Gameiro, Diallo.