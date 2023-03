OM - RC Strasbourg : les tops et les flops d'un nul au forceps

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les tops

Pau Lopez : en première mi-temps, il a subi un assaut en règle des Strasbourgeois, à la surprise générale. Alors que l'ensemble de ses partenaires étaient complètement à côté de leurs pompes, lui est resté droit dans ses gants et a fait bonne garde. Pas d'arrêt spectaculaire avec lui, comme toujours, mais du travail bien fait. Cerise sur le gâteau : il s'est montré efficace dans les sorties aériennes - son point faible habituel - en seconde période, quand il a fallu batailler pour conserver l'avantage offert par Mbemba. Hélas, il a encaissé deux buts sur la fin...

Chancel Mbemba : même lui était à la rue en première période. Ses deux premiers ballons, il les a rendus aux Alsaciens, donnant le ton de 45 minutes horribles. Mais au retour des vestiaires, il avait retrouvé ses esprits. C'est lui qui ouvre le score, à l'affût sur un coup franc de Malinovskyi repoussé par le gardien du Racing. Et après, il est redevenu le roc que les supporters ont appris à aimer, avant de sombrer avec le navire lors des trois minutes de folie du Racing. Dommage !

Valentin Rongier et Jordan Veretout : impossible de différencier les Dupond et Dupont du milieu marseillais. En plein cœur de la tempête en première période, alors que l'OM venait d'être réduit à dix après l'expulsion de Balerdi, les anciens Nantais ont tenu la baraque, colmatant les brèches et tentant d'orienter le jeu. Rongier a un temps glissé en défense, avant que Tudor ne demande à son équipe de jouer à quatre derrière. Eux aussi ont cependant été spectateurs du réveil alsacien.

Samuel Gigot : il est entré en seconde période à la place d'un Kolasinac qui se plaignait des adducteurs. Et on l'a retrouvé comme avant sa blessure, combatif à souhait, prêt à se porter en attaque, faisant don de son corps sur chaque ballon chaud. Sa rentrée va faire beaucoup de bien à l'équipe et pas sûr que Balerdi retrouve le terrain après sa suspension, surtout que Bailly a été intéressant lui aussi à son entrée.