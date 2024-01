OM – RC Strasbourg : Marseille perd deux points et un joueur, les notes des Phocéens

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les Tops :

Gigot (7) : symbole de cet OM qui a plus de grinta que de talent, l’ancien du Spartak est allé placer sa tête rageuse dès la 3ème minute. On a ensuite vu réaliser deux ou trois dépassements de fonction sur les plus belles occasions marseillaises. Auteur d'un gros match, le "guerrier" de Gattuso a récolté un carton jaune dans le money-time qui lui vaudra d'être suspendu contre Monaco dans 15 jours. Le bémol de son gros match.

Meïté (6,5) : vite averti pour une accumulation de fautes (35’), l’ancien Merlu a malgré tout réalisé une partie de costaud, présent dans les bonnes zones pour couper les occasions de but alsaciennes.

Les Flops :

Aubameyang (4) : à l’exception d’une bonne tête plongeante au-dessus (26’), on n’a que trop peu vu le Gabonais dans de bonnes dispositions.

Murillo (4) : le Panaméen n’avait visiblement pas le même coup de rein après les fêtes qu’avant. Aligné à gauche à la place de Renan Lodi, potentiellement sur le départ (Al-Hilal ?).

Inquiétude pour Kondogbia, sorti sur blessure Déjà affaibli au milieu à cause de la CAN (Gueye, Ounahi, Harit) et de la blessure de Valentin Rongier, l’OM a vu Geoffrey Kondogbia sortir sur blessure à la 73’. Une vraie inquiétude pour Gennaro Gattuso qui redoutait énormément d’avoir des soucis d’effectif en cette période de janvier. Il s’agit visiblement d’un pépin musculaire pour l’international centrafricain, blessé seul sur une extension alors qu’il s’apprêtait à céder sa place à Jean Onana. Rageant.

Les notes des Marseillais :

Lopez (5,5) – Meïté (6,5), Gigot (7), Balerdi (5) – Clauss (5), Nadir (5,5, puis Mayoka-Tika (90’)), Kondogbia (5, puis Onana (73’)), Veretout (5,5), Murillo (4) – Vitinha (5), Aubameyang (4).

