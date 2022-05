OM - RC Strasbourg : Pierre Ménès mise sur un sursaut des Marseillais

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Méconnaissable au Roazhon Park, l'Olympique de Marseille a été surclassé samedi dernier par le Stade Rennais (2-0). Pour le dernier match de la saison, les hommes de Jorge Sampaoli recevront ce samedi le RC Strasbourg où ils devront montrer un tout autre visage qu'à Rennes pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

"Je ne vois pas l’OM finir quatrième"

Pierre Ménès mise sur un sursaut des Olympiens lors de cette rencontre. "Je ne vois pas l’OM finir quatrième mais ce match va être très intéressant. On va voir si Jorge Sampaoli va mettre Arkadiusz Milik ou s’il va s’entêter à ne pas le faire jouer qui est pour moi une grosse erreur. Ce qui est sûr, c’est que le dernier match à Rennes était affreux. Très mauvais. Il y avait beaucoup de stérilité. En même temps quand tu joues avec Bamba Dieng et Amine Harit, c’est sûr que tu ne vas pas peser plus que ça en attaque. Marseille doit quand même se méfier de Strasbourg qui est capable de faire d’excellents résultats à l’extérieur. Mais bon, on peut quand même se dire que Marseille a quand même les cartes en main", a confié l'ancien journaliste de Canal+ sur son blog.

Seconde partie de FAP, avec mes réponses sur l'OM, Strasbourg, Rennes, Lens et évidemment, sur l'imminente "décision" de Mbappé...https://t.co/tNOaoRdYar — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 16, 2022

Pour résumer Pierre Ménès pense que l'Olympique de Marseille, qui recevra ce samedi le RC Strasbourg, à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, finira sur le podium de la Ligue 1.

