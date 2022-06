OM, Real Madrid : Milik veut s'inspirer de Benzema

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Au micro du média polonais, Przeglad Sportowy, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, s'est exprimé sur la suite de sa carrière et veut s'inspirer du buteur du Real Madrid, Karim Benzema, qui est comme un bon vin, il se bonifie avec le temps.

"En regardant Benzema, je peux être optimiste"

"Il n'y a pas eu une telle compétition au poste d'attaquant depuis des années. Les attaquants polonais marquent de nombreux buts, et ces dernières années, j'ai été gêné par des blessures lors de matchs de l'équipe nationale, ce qui a permis à d'autres de jouer. Mais, je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d'une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste."

